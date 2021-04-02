"Araba saltanatına son vereceğiz" diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu üçüncü makam aracını Meclis’ten istedi

ÇELİŞKİYE DÜŞÜYOR

Kılıçdaroğlu her fırsatta, "Araba saltanatına son vereceğiz. Herkesin altında bir değil, üç değil... Ne yapıyorsunuz siz? Fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar. Bitireceğiz" ifadelerini kullandı. "Araba saltanatına son vereceğiz" sözleri ile Kılıçdaroğlu'nun yeni araç talebi "Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor" yorumlarına neden oldu.