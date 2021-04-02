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"Araba saltanatına son vereceğiz" diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu üçüncü makam aracını Meclis’ten istedi

’nin tahsis ettiği biri 2 milyon lira değerinde iki makam aracı bulanan , grup başkanı olarak ’ten de araç istedi. Araç talebi CHP Grup Başkanvekili imzasıyla Meclis’e ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun halen S-350 ve ’su var. Meclis, grup başkanlarına Audi A6 tahsis ediyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Araba saltanatına son vereceğiz diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu üçüncü makam aracını Meclis’ten istedi

Partisinin tahsis ettiği biri 2 milyon lira değerinde iki lüks aracı bulunan lideri , grup başkanı olarak 'ten de bir araç istedi. Talebe ilişkin yazı Grup Başkanvekili imzasıyla başkanlığa sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'den bir makam aracı istendi. Yeni Şafak'ın haberine göre En son kendisine 2 milyon liralık makam aracı aldıran Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın imzası ile 9 Mart tarihli yazı ile TBMM'den araç istediği öğrenildi.

ÇELİŞKİYE DÜŞÜYOR
Kılıçdaroğlu her fırsatta, "Araba saltanatına son vereceğiz. Herkesin altında bir değil, üç değil... Ne yapıyorsunuz siz? Fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar. Bitireceğiz" ifadelerini kullandı. "Araba saltanatına son vereceğiz" sözleri ile Kılıçdaroğlu'nun yeni araç talebi "Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor" yorumlarına neden oldu.

GRUP BAŞKANLARINA AUDİ A6
Araba garajında şu anda Minibüs ve S-350 olmak üzere iki lüks aracı bulunan Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Başkanlığı'nın 237 sayılı araç kanunu uyarınca araç tahsis etmesi halinde bu üçüncü makam aracı olacak.

Başkanı 'nin ise TBMM'den kendisine makam aracı tahsis etmesini istemediği öğrenildi. Şu an TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarına Audi A6 tahsis ediliyor.

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