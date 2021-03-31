Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti! Bina yıkımında yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve İzmir depremlerinin ardından hasarlı binaların çevreye zarar verilmeden güvenli bir şekilde yıkılmasından edinilen tecrübeyle, yeni bir 'Yıkım Yönetmeliği' hazırlanması için talimat verdi. Bakan Kurum'un talimatıyla Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 'Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik' için çalışmalara başladı. Taslak aşamasında olan yönetmeliğin 6 ay içinde yayımlanması beklenirken, uyum süreci nedeniyle yönetmeliğin yayımlanmasından 1 yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

PLAN BELİRLENECEK

Yönetmelikle birlikte bina yıkımının nasıl olması gerektiğine dair standartlar belirlenecek. Yönetmelik taslağına göre, yapı ruhsatı bulunan binalar ve istinat duvarları yıkım ruhsatına tabi olacak. Ancak afet riski altındaki acil yıkılması gereken yapılar yönetmelik kapsamında yer almayacak. Yapılar için öncelikle bir yıkım planı belirlenecek ve yıkım ruhsatı alınacak.