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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 6.500 TL maaş verilecek! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı memur alımı şartlarını duyurdu! Başvuru tarihi, kadro dağılımı... 6.500 TL maaş verilecek! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı memur alımı şartlarını duyurdu! Başvuru tarihi, kadro dağılımı... Memur alımları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda memur alımı için ilanları yayımlamaya devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 6.500 TL maaş ile uzman yardımcısı alınacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından başvuru tarihi ve şartlar konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı memur alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar, kadro dağılımı ve kontenjanlar nasıl olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 02.04.2021 13:27
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere memur alımı yapılacak. Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı pozisyona yapılacak memur alımının hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı memur alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar, kadro dağılımı ve kontenjanlar nasıl olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, başvuruların hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alımı için başvuru tarihlerinin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor. Söz konusu alıma ilişkin başvuru tarihleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın (www.csb.gov.tr ve/veya https://personeldb.csb.gov.tr) internet adresleri üzerinden duyurulacak.
KONTENJAN VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Başvuru tarihleri ile birlikte kontenjan ve kadro dağılımının da duyurulması bekleniyor. Söz konusu alımlarla ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)