Türkiye'den Arakanlı Rohingyalara ikinci yardım uçağı

50 yatak kapasiteli ağır iklim çadırı, tıbbi donanım malzemeleri, 3 UMKE ve 10 Sağlık Bakanlığı personeli ile birlikte Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı ile akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Bangladeş'e gönderildi.