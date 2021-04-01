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Türkiye'den Arakanlı Rohingyalara ikinci yardım uçağı

Türkiye, Bagladeş'te Arakanlı  mültecilerinin kaldığı kamp alanına yeni sahra hastanesi, UMKE ve sağlık çalışanları gönderdi.

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Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Türkiye'den Arakanlı Rohingyalara ikinci yardım uçağı

'im Cox Bazar kenti yakınlarındaki Arakanlı Müslümanlardan oluşan Rohingyaların yaşadığı kamplarda çıkan büyük yangında yaşanan olumsuzlukların azaltılması için Türkiye yardım eli uzattı.

Mültecilere hizmet verecek ikinci sahra hastanesinin yapımı için ekipman ve personel gönderildi.

50 yatak kapasiteli ağır iklim çadırı, tıbbi donanım malzemeleri, 3 UMKE ve 10 personeli ile birlikte Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı ile akşam saatlerinde Ankara'nın ilçesindeki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Bangladeş'e gönderildi.

Türkiye'den Bangladeş'e yeni sahra hastanesi TÜRKİYE'DEN BANGLADEŞ'E YENİ SAHRA HASTANESİ

Geçen hafta meydana gelen yangında kullanılamaz hale gelen Türk sahra hastanesinin yenilenmesi için Bangladeş'e daha önce sağlık ekipmanları uzman ekipler gönderilmişti.



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