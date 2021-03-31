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Son dakika: BM'den Myanmar uyarısı! İç savaş çıkabilir

Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler, 'da darbenin ardından 520'den fazla kişinin öldüğünü belirterek ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Son dakika: BM'den Myanmar uyarısı! İç savaş çıkabilir

BM, Myanmar'da darbenin ardından 520'den fazla kişinin öldüğünü belirterek ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'nin Myanmar Büyükelçisi Kerem Divanlıoğlu, ülkedeki darbe sonrası son durumu A Haber'e açıkladı.

AUNG SAN SUU Çİİ NEREDE?

Divanlıoğlu "Myanmar'daki mevcut şartlarda krizden çıkış görünmüyor." ifadelerine yer verdi.

Ülkenin filli lideri için ise Kerem Divanlıoğlu, "Aung San Suu Çii'nin durumu hakkında bir bilgi yok. Myanmar'daki gelişmelerde Suu Çii'nin anahtar rol oynayabileceğini söyleyebiliriz" dedi.

TÜRK VATANDAŞLARININ DURUMU

Darbenin yaşandığı ülke için Divanlıoğlu "Vatandaşlarımızla ilgili olumsuz bir durum yok. Myanmar'da 40 civarı Türk vatandaşı var. Vatandaşlarımızla elçilik olarak 7-24 temas halindeyiz" mesajı verdi.

"ARAKANLI MÜSLÜMANLARA DESTEK SÜRECEK"

Türkiye'nin darbeyi hemen sabahında kınadığını vurgulayan Divanlıoğlu, Arakanlı Müslümanlara Türkiye'nin desteğinin sürdüreceğinin altını çizdi.

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