İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Danıştay'ın iptal ettiği Basın Kartı yönetmeliğiyle ilgili çarpıcı açıklamada bulundu.

"TERÖR SEVİCİLER BOŞUNA SEVİNMESİNLER!"

Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Basın Kartı yönetmenliğimizin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş. Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladık. Görevde olduğumuz müddetçe "gazetecilik" adı altında "terörizm propagandası" yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler!

Bir an düşünün. Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye "basın kartı" verilir mi? "Ama ben gazeteciyim" diye yırtınsa sonuç alabilir mi? HAYIR! Ama bize gelince, devletin PKK veya FETÖ propagandası yapanları "gazeteci" olarak tanıması isteniyor!

Buna itiraz ediyoruz. Bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Terör örgütlerinin, onların hami ve işbirlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz. Demokrasinin de, ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir. Haklı mücadelemiz sürecek...