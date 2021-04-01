Son dakika | Yemek Sepeti bilgileri çaldırdı! Uzmanlar uyardı: "5 tehlike kapıda"
Son dakika haberi...Yemek Sepeti siber saldırıya uğradı. 21.6 milyon müşterisinin bilgileri çalındı. IP adresleri bile kopyalandı. Uzmanlar uyardı: IP adresi, bilgisayar ve cep telefonunuzun kimlik numarasıdır. Bunu çalan tüm bilgilerinizi ele geçirir
Yemek sipariş platformu Yemek Sepeti'nin 21.6 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalınmasıyla ilgili incelemeler sürerken, üyelerin tedirginliği sürüyor.
Hackerlar tarafından ele geçirilen bilgiler arasında kullanıcıların adı, adresi, telefonu, e-postası ve şifresinin yanı sıra IP bilgilerinin de olduğu değerlendirilirken; bu durum tedirginlik yaratıyor.
Uzmanlar, çalınan IP adreslerinin kullanıcıların başını ağrıtabileceğine dikkat çekiyor.
Yazılım uzmanlarına göre IP adresinin başkalarının eline geçmesi şu tehlikelerin yolunu açıyor:
5 TEHLİKE KAPIDA
1- Sisteminize ulaşılabilir ve özel bilgileriniz internette açılabilir.
2- Sistemdeki dosyalar değiştirilebilir.
3- e-posta adresleri ve içerisindeki adres defterleri alınabilir.
4- Sistemdeki bankacılık bilgileri (hesap numaraları, şifreleri vs.) korumasız hale gelir.
5- Sizin sisteminiz üzerinden (hayalet PC) olumsuz veriler paylaşılabilir.
SALDIRI YURT DIŞI KAYNAKLI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Yemek Sepeti'ne yapılan siber saldırının yurt dışı kaynaklı IP'lerini tespit etti. IP'lerin, yurt dışında kimler tarafından kullanıldığına dair detaylı bilgilerin alınması amacıyla çok yönlü olarak çalışmalar sürdürülüyor. Aynı zamanda ilgili ülkenin siber olaylara müdahale ekibiyle de iletişime geçildi.