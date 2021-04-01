Son dakika | Yemek Sepeti bilgileri çaldırdı! Uzmanlar uyardı: "5 tehlike kapıda"

SALDIRI YURT DIŞI KAYNAKLI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Yemek Sepeti'ne yapılan siber saldırının yurt dışı kaynaklı IP'lerini tespit etti. IP'lerin, yurt dışında kimler tarafından kullanıldığına dair detaylı bilgilerin alınması amacıyla çok yönlü olarak çalışmalar sürdürülüyor. Aynı zamanda ilgili ülkenin siber olaylara müdahale ekibiyle de iletişime geçildi.

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