Son dakika | DHKP-C'li terörist itiraf etti: "Seçmen bilgileri elimizde"

Savcılığın soruşturması kapsamında DHKP-C'nin asıl önem verdiği ve örgütün enerji komitesi tarafından 'rüzgârgülü' projesinin olduğunu anlatan itirafçı, Arnavutköy'deki bir çiftliğe uyguladıklarını anlattı. Gizli tanığın bir diğer şoke edici ifadesi ise DHKP-C terör örgütü üyesi Cihan Gün'e ilişkin oldu. Gün'ün kırsal alana çıkmadan önce Tunceli'de ikamet ettiği evine yine rüzgar gülü projesini uyguladıklarını ifade eden gizli tanık, "Projeyi kurduğum eve o dönem CHP'li Hozat Belediye Başkanı Celalettin Polat da geldi" dedi.

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