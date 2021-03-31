31 Mart 2021, Çarşamba
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BTK'dan Yemek Sepeti açıklaması: Siber saldırıyı yapan IP adresleri tespit edildi

'ne yönelik siber saldırı ile ilgili BTK'dan açıklama geldi. BTK, siber saldırıyı yapan IP adreslerinin tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, IP adreslerinin dışında olduğu duyuruldu. Yemek Sepeti'ne siber saldırıda 21.5 milyondan fazla kişinin verisinin risk altında olduğu belirtiliyor.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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BTK'dan Yemek Sepeti açıklaması: Siber saldırıyı yapan IP adresleri tespit edildi

'ye yönelik siber saldırının gerçekleştiği dışı kaynaklı IP adresleri, (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi () tarafından belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ""ne ait web uygulama sunucusundaki bir zafiyetten yararlanılarak, 18 Mart'ta kullanıcı bilgilerinin bulunduğu veri tabanına, kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca erişildi.

Yetkisiz erişim olduğunda uyarı veren güvenlik sistemlerindeki alarmlar neticesinde olağan dışı hareket ortaya çıktı. Daha sonra söz konusu firmanın siber güvenlik ekipleri tarafından 'a yapılan bildirim sonucu şüpheli erişimler belirlendi.

USOM tarafından olaya yerinde müdahale edilerek, saldırının nasıl gerçekleştiği, boyutları ve etki alanı analiz edildi. Saldırının başlangıç noktası belirlenerek, benzer tehditlerin diğer sistemler ve kurumlarda oluşmaması için gerekli önleyici çalışmalarda bulunuldu. Bu yönde tüm ilgili kuruluşlardaki siber olaylara müdahale ekiplerine gerekli uyarılar yapılarak önlemlerin artırılması istendi.

Söz konusu olayda saldırganların kullandığı yurt dışı kaynaklı IP'ler, USOM tarafından tespit edildi. IP'lerin, yurt dışında kimler tarafından kullanıldığına dair detaylı bilgilerin alınması amacıyla çok yönlü olarak çalışmalar sürdürülüyor. Aynı zamanda yurt dışındaki ilgili ülkenin siber olaylara müdahale ekibiyle de iletişime geçildi ve konuya ilişkin bilgilerin USOM'a iletilmesi talep edildi.

Olaya ilişkin analizler, düzeltici ve önleyici faaliyetler ile suç boyutuna ilişkin güvenlik kurumlarıyla, veri ihlali boyutuyla da ile iş birliğine devam ediliyor.

de yaptığı açıklamada, kullanıcıların ad ve soyadı, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri ve bilgileri gibi verilerin güvende olduğunu duyurmuştu.

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