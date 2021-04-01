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FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına operasyon! Havalimanında yakalandılar

Son dakika haberine göre: ’nün ’daki yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.B. ve E.B. isimli iki şüpheli ’nda yakalandı. 'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına operasyon! Havalimanında yakalandılar

Son dakika haberi: 'nün 'daki yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.B. ve E.B. isimli iki şüpheli 'nda yakalandı.

ve Polisleri; FETÖ'nün Yapılanması'na operasyon düzenledi.

FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. isimli iki şüpheli İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri ve Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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