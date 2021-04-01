FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına operasyon! Havalimanında yakalandılar

FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. isimli iki şüpheli İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri ve Terör Şube Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.