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Son dakika: Ankara'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... Ankara'da TEM otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika: Ankara'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da TEM otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ankara-İstanbul Otoyolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki 34 GEF 02 plakalı otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ferhat K'nin kullandığı 34 NF 6328 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.

Son dakika! Ankara'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var | Olay yerinden ilk görüntüler SON DAKİKA! ANKARA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR | OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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