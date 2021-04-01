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Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2021 Kovid-19 tablosu | Son dakika Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Vaka son durum...

koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 1 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Türkiye'de Kovid-19 kaç kişi öldü? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de Kovid-19 vaka ve vefat sayısında son durum...

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Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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SON DAKİKA HABERİ | covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak 'nin 1 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Türkiye'de Kovid-19 kaç kişi öldü? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte koronavirüs haberinin tüm detayları...

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi

1 NİSAN 2021 COVİD-19 TABLOSU

Vaka ve vefat sayılarında korkunç artış VAKA VE VEFAT SAYILARINDA KORKUNÇ ARTIŞ

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

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28 MART

27 MART

26 MART

25 MART

24 MART

23 MART

22 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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