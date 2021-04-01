SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 1 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Türkiye'de Kovid-19 kaç kişi öldü? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte koronavirüs haberinin tüm detayları...

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi

1 NİSAN 2021 COVİD-19 TABLOSU