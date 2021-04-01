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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı , ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akar ve Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın iş birliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etti" ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. Bakan Akar'ın Austin ile görüşmesinde bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

ASKERİ İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İki Bakan stratejik ilişkilerin önemini, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı. Akar ve Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın iş birliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etti" ifadelerine yer verildi.

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