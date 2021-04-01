Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ brifinginde son dakika açıklamaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Dünya Sağlık Örgütünün medya brifingine katılıyor.

Bakan Koca, "Koronavirüs salgını sağlık çalışanlarına karşı yeni bir etiğin doğuşuna yol açtı" dedi.

Koca, "2021 yılının 'Sağlık Çalışanları Yılı' olarak ilan edilmesinin arkasında duruyoruz" mesajını verdi.

Bakan Koca, "(Kovid-19) Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık." dedi.