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İzmir'de durdurulan kamyonetten cephanelik çıktı

'in ilçesinde oto yolda seyir halindeyken durdurulan kapalı kasa kamyonette yapılan aramada, 40'ı 9, 20'si ise 7.65 milimetre olmak üzere toplam 60 tabanca ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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İzmir'de durdurulan kamyonetten cephanelik çıktı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinde üretimi yapılan tabancaların, kentte yasa dışı yollardan satılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Plaka tanıma sistemiyle, Konya'dan yola çıkan 06 LB 111 plakalı kamyonetin Isparta, Afyon, Denizli ve Aydın üzerinden 'e geldiği belirlendi.

'nun mevkisinde kamyoneti durduran ekipler, yaptıkları aramada 40'ı 9, 20'si ise 7.65 milimetre olmak üzere toplam 60 tabanca, bunlara ait 60 şarjör, ve 50 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak, kamyonetteki 2 kişinin yanı sıra, kamyonetle birlikte hareket ettiği belirlenen bir otomobildeki, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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