“Kulliye’ye çıkan isim” iftirasıyla gündeme gelen Sözcü'nün başyazarı Rahmi Turan emlak zengini çıktı!

Sözcü'nün başyazarı Turan'ın sicili ise, maddi durumunun tersine pek parlak durumda değil. Son olarak geçtiğimiz yıllarda "CHP'li bir isim Külliye'de Erdoğan ile görüştü" iddiasında bulunarak o dönem CHP içerisinde yer alan Muharrem İnce'yi hedef aldı.

Turan, daha sonra iddialarının doğru olmadığını belirterek "Hata yaptım" demişti. Açık bir şekilde yalan haber ürettiğini kabul eden Turan'ın başyazarı olduğu Sözcü Gazetesi şimdi de ekonominin kötü olduğu iddiasına ilişkin haberlere ağırlık verdi.