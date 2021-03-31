DW Türkçe'nin haberine göre; Ortağı olan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeili ilaç tröstü Pfizer ile birlikte 65 ülkeye aşı gönderen BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, gelecek hafta ve aylardaki en büyük zorluğun enfeksiyon sayılarını olabildiğince düşük tutmak olduğunu söyledi. Şahin, "Ne yazık ki Almanya ve Avrupa'da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız" dedi.