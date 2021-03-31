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Prof. Dr. Uğur Şahin'den kritik yaz uyarısı: Enfeksiyon sayıları fazla, aşılama hızlanmalı yoksa sert kapanma kaçınılmaz

Dünyada ilk uluslararası onayı alan / aşısını geliştiren Türk asıllı bilim insanı , gelecek hafta ve aylardaki en büyük zorluğun enfeksiyon sayılarını olabildiğince düşük tutmak olduğunu söyledi. Uğur Şahin, "Ne yazık ki ve 'da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız" dedi. Şahin, bu eğilimde bir değişiklik olmaması halinde yaz döneminde "daha sert bir kapanmanın" zorunlu olacağını ifade etti. Şahin aşıların planlandığı şekilde sevk edilmesi ve aşılamanın hızlanması durumunda yaz ayları sonunda "normalleşmeye dönmenin" mümkün olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Prof. Dr. Uğur Şahin'den kritik yaz uyarısı: Enfeksiyon sayıları fazla, aşılama hızlanmalı yoksa sert kapanma kaçınılmaz

Eşi Prof. ile birlikte koronavirüse karşı geliştirdikleri mRNA bazlı aşı ile dünya çapında büyük bir üne sahip olan kurucusu ve yöneticisi Dr. , salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

televizyon kanalı 'nin sorularını yanıtlayan Şahin, eldeki aşıların tümünün kullanılması ve aşıların ikinci doz için stok yapılmaması çağrısı yaptı. Şahin, "Eldeki bütün aşılar, her hafta yeni aşıların sevk edileceği güvencesi ile uygulanmalı" dedi. Şahin, yeterince aşının sevk edilmemesi nedeniyle aşıların ikinci dozunun vurulmasının ertelenmesinin küçük bir ihtimal olduğunu belirtti.

'nin haberine göre; Ortağı olan, () menşeili ilaç tröstü ile birlikte 65 ülkeye aşı gönderen BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, gelecek hafta ve aylardaki en büyük zorluğun enfeksiyon sayılarını olabildiğince düşük tutmak olduğunu söyledi. Şahin, "Ne yazık ki ve 'da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız" dedi.

Şahin, bu eğilimde bir değişiklik olmaması halinde yaz döneminde "daha sert bir kapanmanın" zorunlu olacağını ifade etti.

Aşıların planlandığı şekilde sevk edilmesi ve aşılamanın hızlanması durumunda yaz ayları sonunda "normalleşmeye dönmenin" mümkün olduğunu ve kış aylarında da yeni bir kapanmanın engellenebileceğini söyleyen Şahin, "Mayıs ayı sonu itibariyle aşılamanın etkilerinin görülmeye başlamasını bekliyoruz" dedi.

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili sağlık kuruluşu 'nün (RKI) verdiği bilgilere göre, son 24 saat içinde 9 bin 549 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bu sayı geçen salı kaydedilen sayıdan 2 bin 64 daha fazla. 100 bin kişide yedi gün içinde yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri ise 134,4'ten 135,2'ye yükseldi. Almanya'da birçok bilim insanı ve siyasetçi artan enfeksiyon sayılarından ötürü kısıtlamaların sertleştirilmesini talep ediyor ve "üçüncü dalga"uyarısında bulunuyor.

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