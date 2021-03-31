31 Mart 2021, Çarşamba
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Bakanlıktan son dakika açıklaması! O kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak!

tarafından yapılan açıklamada daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personelinin 1 Mart 2021 günü 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacağı duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Bakanlıktan son dakika açıklaması! O kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak!

tarafından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak kişiler hakkında bir açıklama yapıldı.

ÖDEMELERDE SON GÜN

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona erecektir.

O VATANDAŞLAR MUAF SAYILACAK

Bu nedenle yapılandırma borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacak.

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