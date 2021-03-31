31 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İçişleri Bakanlığı: 3 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 3 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2021 20:26
Güncelleme:31.03.2021 20:30
İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylece ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ANALİZ-Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi koşullarda imzalandı? İptal edilebilir mi? Kanal İstanbul denklemi değiştirecek mi?
ANALİZ-Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi koşullarda imzalandı? İptal edilebilir mi? Kanal İstanbul denklemi değiştirecek mi?
Minik Hira Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti
Minik Hira Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi
AYM'nin HDP kararından sonra süreç nasıl işleyecek? Rüya Akkuş A Haber'de anlattı
AYM'nin HDP kararından sonra süreç nasıl işleyecek? Rüya Akkuş A Haber'de anlattı
AYM'nin HDP kararı ne anlama geliyor! Melik Yiğitel AYM'nin HDP kararını A Haber'de yorumladı
AYM'nin HDP kararı ne anlama geliyor! Melik Yiğitel AYM'nin HDP kararını A Haber'de yorumladı
AYM'den HDP iddianamesine ret! Rüya Akkuş kararı A Haber'de değerlendirdi
AYM'den HDP iddianamesine ret! Rüya Akkuş kararı A Haber'de değerlendirdi
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması
PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü?
PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü?
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan VURAN TTZA teslimatı
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan VURAN TTZA teslimatı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
O terörist Mardin'de yakalandı
O terörist Mardin'de yakalandı
Daha Fazla Video Göster