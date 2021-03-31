31 Mart 2021, Çarşamba
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İstanbul'da PKK'ya operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... 'da PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 4 zanlının yakalanması için operasyon devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021
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İstanbul'da PKK'ya operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta Yenikapı'da düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğinde, yüzlerini kapatarak bölücü örgütün elebaşının posterini taşıdıkları öne sürülen kişiler ile PKK/KCK'nın kırsal alandaki kamplarına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunan ve örgüt mensuplarının barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edilen 9 şüpheliyi takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında örgüt sempatizanlığı yapan ve PKK/KCK üyelerine yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 9 şüphelinin yakalanması için 6 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Özel harekat timlerinin de katıldığı baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 4 zanlının yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

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