FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine nasıl sızdı? A Haber FETÖ'nün kirli oyununu ortaya çıkardı

FETÖ'nün ülke içinde sızmadığı faaliyet göstermediği hiçbir alan kalmamıştı. Yıllardır FETÖ'ye yapılan operasyonlar sürerken bir değişiklik de Harp Okulları'na giriş koşullarına getirildi. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmasının önünü açar şart kaldırıldı. Peki FETÖ TSK'nın içine nasıl sızdı? A Haber Analiz'de FETÖ'nün kirli oyunları aktarıldı.