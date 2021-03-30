30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'de bir ilk! Yerli test cihazı üretildi

Türkiye'de bir ilk! Yerli test cihazı üretildi

'de ilk defa görüntü tabanlı spermiogram test sistemi yapıldı. 'ndeki veteriner ve teknoloji fakültelerinin profesörleri, sistemleri tanıttı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
ABONE OL

İthal edilen manuel cihazlar yerine yerli ve milli spermiogram test sistemi geliştirildi.

Bu sistemle birlikte 3 farklı kategoride insan ve hayvan spermleri yapay zeka tabanlı olarak analiz edilebilecek.

Türk profesörlerin geliştirdiği sistem tüp bebek merkezlerinin ve veterinerlerin işini kolaylaştıracak.

"DOĞRULUK ORANI YÜZDE 99..."

Geliştirilen bu sistemle birlikte insan ve hayvanlardaki sperm numunelerinin hareketliliği, fiziksel özellikleri ve sayısı 3 farklı kategoride analiz edilecek. Üstelik yüzde 99'alara kadar doğruluk oranı veriyor.

Türkiyede bir ilk! Yerli test cihazı üretildi TÜRKİYE'DE BİR İLK! YERLİ TEST CİHAZI ÜRETİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA