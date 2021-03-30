Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistan Genelkurmay Başkanını kabul etti
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti.
Bakan Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti.
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.