30 Mart 2021, Salı
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistan Genelkurmay Başkanını kabul etti

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı , 'ye ziyaret gerçekleştiren Orgeneral 'yı kabul etti.

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Giriş Tarihi: 30.03.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistan Genelkurmay Başkanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti.

Bakan Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

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