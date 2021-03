Son dakika | İzmir'in Çernobil'i! Halk isyanda: "Her evde bir kanser hastamız oldu"

Konuyla ilgili bugün bir toplantıda açıklama yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "15 yıl önce tespit edilen nükleer atığımız var diyerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çağrıda bulundu. Başkan Arda, "Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Eski kurşun fabrikası. Türkiye'de olmayan dışarıdan bir madde getiriyorlar. Kurşun üretip atıklarını toprak altına bırakıyorlar. Yağmurlarla birlikte resmen toprağın altından duman tütüyor. Sulara karışıyor, oradaki vatandaşları etkiliyor. Burasının temizlenmesini istiyoruz. Tehlike devam ediyor. Bir teklifim var; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu alanı kamulaştırsın. Nükleer temalı bir parka dönüştürsün. Orada yaşayan insanlara özür gibi, ödül gibi kamulaştırılmasını istiyorum" dedi.



"HEMEN HEMEN HER EVDE BİR KANSER HASTAMIZ OLDU"

Mahalle sakinlerinden Tülay Artagan, "Hemen hemen her evde bir kanser hastamız oldu" diyerek konu hakkında şunları söyledi: "1980 yılından beri burada oturuyorum. Önce saçma fabrikasıydı burası. Sadece koku oluyordu ama gelip geçici oluyordu. Fabrika kapandıktan sonra el altından 2015 yıllarında tekrar atık getirip gömmüşler buraya. O atıklar şimdi her yağmur yağıştan sonra çok hızlı bir şekilde koku veriyor ve çok rahatsız ediyor. Koku akşam başlıyor, sabaha kadar sürüyor. Saat sekiz, dokuza kadar sürüyor bu koku. Duman yer yer başka yerlerden de çıkıyor. Yağmurlu havalarda artış gösteriyor. Biz bu atıkların kaldırılmasını istiyoruz. Biz de diğer insanlar gibi temiz bir havada yaşamak istiyoruz. Gençlerimizin hep özürlü çocukları doğuyor. Her beş aileden birinde bu durum görülüyor"