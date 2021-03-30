HDP için kritik gün! İşte haklarında iddianame hazırlanan 685 kişi

HDP Türk Silahlı Kuvvetlerinin gayesi ve kapsamı belli olan operasyonlarını işgal girişimi gibi göstermeye çalışıldığının belirtildiği iddianamede HDP'nin terör örgütüne destek sağladığı, HDP yöneticileri ısrarla PKK terör örgütüne "terör örgütü" ve onun aktif olarak bölücü yıkıcı eylemlerine katılan elemanlarına da terörist diyemediği vurgulandı.

İddianamede dikkat çeken diğer tespitler ise şu şekilde