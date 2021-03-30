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İzmir’deki depremde yerle bir olmuştu! Rızabey Apartmanı ile ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi

Son dakika haberleri... 'de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında binanın mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu anlaşılan A.S.B. tutuklandı. Soruşturmayla ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi.

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Giriş Tarihi: 30.03.2021
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İzmir’deki depremde yerle bir olmuştu! Rızabey Apartmanı ile ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi

'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği ve 17 kişinin de yaralandığı ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapı müteahhidi H.H.Ö., depremin hemen ardından yakalanmış ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu yapının mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu anlaşılan A.S.B., bugün 'un ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. A.S.B., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından SEGBİS yoluyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

A.S.B'nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 2'ye yükselirken, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü öğrenildi.

Son dakika | İzmir'de Rıza Bey Apartmanı böyle yıkıldı SON DAKİKA | İZMİR'DE RIZA BEY APARTMANI BÖYLE YIKILDI
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