İzmir’deki depremde yerle bir olmuştu! Rızabey Apartmanı ile ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği ve 17 kişinin de yaralandığı Rızabey Apartmanı ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapı müteahhidi H.H.Ö., depremin hemen ardından yakalanmış ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.