90'ların karanlık dönemi nasıl atlatıldı? Başkan Erdoğan nasıl çözüm oldu?
İstanbul özelinde Türkiye'nin ekmek ve su bulamadığı dönem A Haber ekranlarında yeniden gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın 1994 yılındaki mücadelesi ile halk önce ucuz ekmek, ardından da su ve yeni yollarla tanıştı. Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, 90'lı yıllardaki CHP felaketini ve Recep Tayyip Erdoğan dönemini anlattı.
Türkiye'nin 90'lı yıllarda CHP'nin kötü belediyeciliğinden nasıl kurtulduğu A Haber ekranlarında yeniden gündeme geldi. Dönemin Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çalışmalar sonrasında halkın ucuz ekmek ve suya kavuştuğu günler değerlendirildi.
UCUZ EKMEK İÇİN MÜCADELE VERDİ
Başkan Erdoğan 5 Mayıs 1994'te halka ucuz ekmek temin etmenin peşinde olduklarını açıklamıştı.Halka ucuz ekmek temin etmek üzere çalışmaların son safhasına gelindiğini söyledi.
Soruları cevaplayan Erdoğan, "Haziran sonuna kadar ekmeklerin satışını 3 bin liradan satışa devam ettireceğiz. 250 bin üretimle devraldık. Aynı tesis aynı kadroyla 36 vardiya yapmak sureiyle üretimi 640 bine çıkardık." şeklinde konuşmuştu.
CHP'LİLER BİLE TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Erdoğan 1994'te hızlı bir girişimle su sorununa da el atmıştı. Dönemler arasındaki fark ise CHP'nin yöneticileri ile ortaya çıkıyor. Su, yol ve ekmek sorunlarının çözülmesi üzerine, CHP yöneticileri teşekkür etmeyi bilen siyasetçilerdi.
CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfet Atay, "Su sorunumuz çözülüyor, su gibi aziz olun diyoruz. Tretuvar sorunumuz çözerseniz, o yollardan insanlar geçecek Allah yolu size açık olsun deriz. Kanal sorunumuzu çözerseniz, Kur'an'daki gibi temiz olun deriz." şeklinde konuşmuştu.
CHP REZALETİ VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÇÖZÜMÜ
Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, 90'lı yıllardaki CHP felaketini ve Recep Tayyip Erdoğan dönemini anlattı.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Kızıltaş, "O zamanlar tek bir ekmek 3 bin lira-6 bin lira. Fiyat aralarındaki fark uçurum. Halk ekmekler o dönemde tanzim etmek üzere artırıldı. Bir süre sonra piyasa normal hale geldi. O dönemde İstanbul'da su haftada bir gün gelir o da 2-3 saat akardı. Evdeki bidonlarla su doldurursunuz. Camilerden eve su taşınırdı. Çöp dağları şehrin hemen her tarafında hat safhaya geldi. 94 sonrası Refah Belediyeciliği Türkiye'de çıtayı koydu. Neydi o; "sokaklar çöp olamaz, susuzluk olamaz." Altyapı oluşturma konusunda o zaman Belediye Başkanı olan Sayın Erdoğan'ın ekibi ile çalışması çok önemliydi." dedi.
Bir örnek veren Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, "Bir anekdot aktaracağım. 94 seçimlerinden bir hafta önce bir arkadaş Topkapı'ya geldi. Taksiciye sormuş, 'kime oy vereceksiniz?' 'Refah'a vereceğim' cevabı almış. Sebebini sorduğunda ise taksici, 'Bu Refahlılar, Tayyip Bey, bu insanlarda içki yok, kadın yok bu adamlar çalışır. Bana da böyleleri lazım' demiş." şeklinde konuştu.