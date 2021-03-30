90'ların karanlık dönemi nasıl atlatıldı? Başkan Erdoğan nasıl çözüm oldu?

CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfet Atay, "Su sorunumuz çözülüyor, su gibi aziz olun diyoruz. Tretuvar sorunumuz çözerseniz, o yollardan insanlar geçecek Allah yolu size açık olsun deriz. Kanal sorunumuzu çözerseniz, Kur'an'daki gibi temiz olun deriz." şeklinde konuşmuştu.

CHP REZALETİ VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÇÖZÜMÜ

Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, 90'lı yıllardaki CHP felaketini ve Recep Tayyip Erdoğan dönemini anlattı.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Kızıltaş, "O zamanlar tek bir ekmek 3 bin lira-6 bin lira. Fiyat aralarındaki fark uçurum. Halk ekmekler o dönemde tanzim etmek üzere artırıldı. Bir süre sonra piyasa normal hale geldi. O dönemde İstanbul'da su haftada bir gün gelir o da 2-3 saat akardı. Evdeki bidonlarla su doldurursunuz. Camilerden eve su taşınırdı. Çöp dağları şehrin hemen her tarafında hat safhaya geldi. 94 sonrası Refah Belediyeciliği Türkiye'de çıtayı koydu. Neydi o; "sokaklar çöp olamaz, susuzluk olamaz." Altyapı oluşturma konusunda o zaman Belediye Başkanı olan Sayın Erdoğan'ın ekibi ile çalışması çok önemliydi." dedi.