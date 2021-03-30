Ankara Valiliğinden son dakika açıklaması! Yeni kararlar açıklandı! Yüz yüze eğitim devam edecek

MEB'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.

Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.