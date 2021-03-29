İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası! Mavi sarı turuncu kırmızı iller hangileri? İstanbul Ankara ve İzmir kırmızıya döndü mü? İşte il il son durum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin koronavirüs risk haritasının değiştiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin yeni koronavirüs renk haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Peki mavi sarı turuncu kırmızı iller hangileri? İstanbul Ankara ve İzmir kırmızıya döndü mü? İşte il il son durum

Giriş Tarihi: 29.03.2021 20:40 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 21:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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