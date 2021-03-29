29 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası! Mavi sarı turuncu kırmızı iller hangileri? İstanbul Ankara ve İzmir kırmızıya döndü mü? İşte il il son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası! Mavi sarı turuncu kırmızı iller hangileri? İstanbul Ankara ve İzmir kırmızıya döndü mü? İşte il il son durum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin koronavirüs risk haritasının değiştiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin yeni koronavirüs renk haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Peki mavi sarı turuncu kırmızı iller hangileri? İstanbul Ankara ve İzmir kırmızıya döndü mü? İşte il il son durum

Giriş Tarihi: 29.03.2021 20:40 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 21:04
  • 1
  • 81
İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası! Mavi sarı turuncu kırmızı iller hangileri? İstanbul Ankara ve İzmir kırmızıya döndü mü? İşte il il son durum

Adana-Turuncu

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 81
İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası! Mavi sarı turuncu kırmızı iller hangileri? İstanbul Ankara ve İzmir kırmızıya döndü mü? İşte il il son durum

Adıyaman-Kırmızı

  • 3
  • 81
İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası! Mavi sarı turuncu kırmızı iller hangileri? İstanbul Ankara ve İzmir kırmızıya döndü mü? İşte il il son durum

Afyon-Turuncu

  • 4
  • 81
İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası! Mavi sarı turuncu kırmızı iller hangileri? İstanbul Ankara ve İzmir kırmızıya döndü mü? İşte il il son durum

Ağrı-Turuncu

  • 5
  • 81
İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası! Mavi sarı turuncu kırmızı iller hangileri? İstanbul Ankara ve İzmir kırmızıya döndü mü? İşte il il son durum

Aksaray-Kırmızı