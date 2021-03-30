Son dakika: Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili iddianamenin iadesini istedi

HDP'nin kapatılması istemli davada ilk incelemesini yapan raportör başvuruda eksiklik tespit etti. Raportörün Anayasa Mahkemesi heyetine sunduğu raporunda, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi ya da iddianamenin kabul edilerek, eksikliklerin tamamlanması için süre verilmesi yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

Davayla ilgili görevlendirilen raportör, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak Anayasa Mahkemesi heyetine sundu.

Alınan bilgiye göre, davayla ilgili görevlendirilen raportör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunda eksiklik tespit etti.

"AYM'NİN ÖNÜNDE 2 SEÇENEK VAR"

AYM raportörü, HDP'ye açılan kapatma davasının iddianamesinin incelenmesini tamamladı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, rapordaki flaş gelişmeleri değerlendirdi.

Detayları A Haber ekranlarında aktaran Tülay Ağaoğlu, "Raportörün tamamladığı rapor üyelere dağıtıldı. Üyeler incelemeye geçti. Yarın da çok önemli bir toplantı yapılacak. Raporda iddianameye ilişkin usul eksikliklerinin olduğu tespiti yapıldı. AYM'nin önünde 2 seçenek var. Birincisi, usul eksikliklerinin tamamlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iddianameyi geri göndermek ya da iddianameyi kabul etmek. İddianamenin kabul edilmesi durumunda dava süreci resmen kabul edilecek" şeklinde konuştu.

BAŞSAVCILIĞA SÜRE

Başvurudaki usul eksikliklerinin giderilmesi yönünde görüş bildiren Anayasa Mahkemesi raportörü, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi ya da iddianamenin kabul edilerek, eksikliklerin tamamlanması için Başsavcılığa süre verilmesi yönünde görüş bildirdi.

AYM Genel Kurulu, yarın davayla ilgili ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.