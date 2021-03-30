Son dakika: Eski sevgilisini darbeden spor hocası tutuklandı
Son dakika haberleri... Muğla'da eski sevgilisini darbeden spor hocasının görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Hakim karşısına çıkan spor hocası Engin C. tutuklandı.
GÜNDEM İHA
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Son dakika haberi: Edinilen bilgiye göre, Beste Ö. (20) ve Engin C. (32) yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyordu. Beste Ö. ilişkileri sürecinde sık sık darp ve kavgalar yaşadıklarını, ailesi ile tartışmalar yaşadığını iddia etti.
"YAŞADIKLARIMI BAŞKA KADINLAR DA YAŞAMASIN"
Ailesi ile birlikte yaşayan genç kız, zor durumda kaldıklarını, yaşadıklarını başka kadınların da yaşamaması için hukuk mücadelesi başlattığını ifade etti.
Daha önceki süreçlerde birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında 2 dosya daha bulunuyordu.
Uzaklaştırma kararı olan spor eğitmeni Engin C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.