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Son dakika: Eski sevgilisini darbeden spor hocası tutuklandı

Son dakika haberleri... 'da eski sevgilisini darbeden spor hocasının görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Hakim karşısına çıkan spor hocası Engin C. tutuklandı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Son dakika: Eski sevgilisini darbeden spor hocası tutuklandı

'nın ilçesinde meydana gelen kadına şiddet olayının görüntüsü sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Son dakika haberine göre eski kız arkadaşını darbeden spor hocası Engin C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Son dakika haberi: Edinilen bilgiye göre, Beste Ö. (20) ve Engin C. (32) yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyordu. Beste Ö. ilişkileri sürecinde sık sık darp ve kavgalar yaşadıklarını, ailesi ile tartışmalar yaşadığını iddia etti.

"YAŞADIKLARIMI BAŞKA KADINLAR DA YAŞAMASIN"

Ailesi ile birlikte yaşayan genç kız, zor durumda kaldıklarını, yaşadıklarını başka kadınların da yaşamaması için hukuk mücadelesi başlattığını ifade etti.

Daha önceki süreçlerde birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında 2 dosya daha bulunuyordu.

Uzaklaştırma kararı olan spor eğitmeni Engin C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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