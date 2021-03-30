30 Mart 2021, Salı
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Biri kırmızı biri turuncu listedeki teröristler yakalandı! Jandarma'dan listeye iki çizik

İçişleri Bakanı yaptığı sosyal medya paylaşımında "İyi ki; 30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik 'mız bizi yalnız bırakmadı. ’de, "Kırmızı Liste"ye bir çizgi çekti Yanına bir de "Turuncu" ekledi Kahramanlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Biri kırmızı biri turuncu listedeki teröristler yakalandı! Jandarma'dan listeye iki çizik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Mardin'de Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin "kırmızı" ve "turuncu" listelerde yer aldığını belirtti.

2 TERÖRİST ETKİSİZ

Soylu, Twitter'daki paylaşımında, trafikte yayalara öncelik verilmesi için yapılan kampanyaya atıfta bulunarak, "30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik. Jandarmamız bizi yalnız bırakmadı. Mardin'de, 'Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti. Yanına bir de 'Turuncu' ekledi. Kahramanlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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