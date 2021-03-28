Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı! Valilik harekete geçti
Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde, deprem riski nedeniyle dün boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulu bahçesinde yer alan Atatürk heykeli kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin araştırma başlatıldığını bildirdi.
YAŞAM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde, deprem riski nedeniyle dün boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulu bahçesinde yer alan Atatürk heykeli kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin araştırma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, jandarma tarafından olayın fail ya da faillerinin tespiti için araştırmaya başlanıldığı kaydedildi.