28 Mart 2021, Pazar
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Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı! Valilik harekete geçti

Valiliği, ilçesinde, deprem riski nedeniyle dün boşaltılan bahçesinde yer alan heykeli kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin araştırma başlatıldığını bildirdi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı! Valilik harekete geçti

Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde, deprem riski nedeniyle dün boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulu bahçesinde yer alan Atatürk heykeli kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin araştırma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma tarafından olayın fail ya da faillerinin tespiti için araştırmaya başlanıldığı kaydedildi.

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