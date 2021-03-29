Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında duyurdu! Yeni kısıtlama geldi mi? Ramazan'da kısıtlamalar olacak mı? Tam kapanma kararı alındı mı?
Türkiye'de artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı ülke gündeminin ilk konuları arasında yer alıyor. İki haftada bir toplanan kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de bir araya geldi. Toplantının gündeminde koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturdu. Bu kapsamda; Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma var mı? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? İşte Türkiye'nin yeni risk haritası... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları....
Başkan Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen kritik kabine toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma var mı? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak?
REFORM VURGUSU
Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımların neticesinde değişimleri hep korumuş olmasıdır. Salgın döneminde de bu çizgiden asla kopmadık. Geçtiğimiz yıl yargı reformu strateji belgemizi hazırlamış ardından da buna uygun hukuki adımlarımızı atmaya başlamıştık.
Bu ayın başında insan eylem hakları planını kamuoyuna sunduk. Yaklaşık 3 hafta öncede ekonomik reformlarımızı açıklamıştık. Türkiye ekonomisinin potansiyelinin göstergesi zaman zaman ortaya çıkan temelsiz finans hareketleri değil işte bu reform gündemidir. Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programlarımızın takvimine uygun devam edeceğiz.
YENİ ANAYASA
Hiç şüphesiz en önemli reform başlığımız, milletimize sözünü verdiğimiz sivil anayasadır. Yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz. Geçmişte darbelerle hazırlanan yasaların, milletimizin beklentilerine cevap veremediği kısa sürede ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki anayasa değişikliği gayretleri asıl metnin hukukuna zerh edilmiş, beklenen neticelere ulaşamamıştır. Mevcut anayasamızdaki bu arızayı gideremedik. Yeni ve sivil bir anayasa konusunu tekrar gündeme getirmemizin nedeni de işte budur. Sistemi artık 3. yılına yaklaşan tecrübeler ışığında geliştirmemizin de farkındayız.
Türkiye için yeni anayasa hazırlama sürecinin mümkün olan uzlaşmayla yürümesi ve 84 milyonu kucaklaması şarttır. Siyasi partiler başta olmak üzere tüm kesimlerin yeni anayasanın hazırlığına katkıda bulunmasını bekliyoruz. Yeni anayasa için her türlü görüşe ve teklife açığız. İnşallah milletimizle birlikte gelecek nesillerin bizi hayırla yad etmesini sağlayacak yeni anayasayı ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum.
"MAKİNELER HİÇ DURMADI"
Dünyanın en güzel kadim coğrafyasındaki bin yıllık varlığımızı, siyasi ve ekonomik adımlarımızla birlikte sürekli güçlendiriyoruz. Bölgemizde 1990'lardan beri yaşanan insanı ve siyasi krizler milletimizin birlik ve beraberliğiyle devletimizin gücünün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Türkiye, çok partili siyasi hayata geçişle bir üst kademeye çıkardığı demokrasi mücadelesini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle daha da yukarı çıkarmıştır. Elbette salgın uygulamaya koyduğumuz tedbirlerden etkilenen kesimlerle birlikte hepimizin hayatında zorluklar açmıştır. Tedbirleri kimi zaman sıkılaştırarak kimi zaman esneterek, salgının tehditlerini en az seviyede tutmaya gayret ettik. Fabrikalarda makinalar hiç durmadı, ihracata yönelik üretim yapan fabrikaların çoğu bu yılın kapasitesini çoktan doldurdular. Kara yollarımıza demir yollarımıza, limanlarımıza yaptığımız yatırımların önemi tıpkı hastanelerde olduğu gibi bu dönemde iyi anlaşıldı. Yıllarca bizi ülkenin kaynaklarını taşa toprağa gömmekle suçlayanlar, şimdi niye güçlü alt yapı kurmadığımıza getirmeye başladılar.
TÜRKİYE'YE YATIRIM ÇAĞRISI
Türkiye 19 yılda kazandırdığımız yatırımların anlamını daha da gösterecektir. Tüm yatırımcılara bir kez daha sesleniyorum. Gelin Türkiye'ye yatırım yapın. Bugün yatırım yapanlar da çok kısa sürede aynı kazançları elde edeceklerdir. Artık ülkemize yapılan yatırımların küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor. Türkiye, küresel bir merkez haline geliyor. Vatandaşlarımıza evlerindeki tuttukları altınları ve dövizleri finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomiye kazandırmalarını bir kez daha çağrısını yapıyorum. Türkiye'nin yatırımcılar için cazip bir ülke haline geldiği sözümüz afaki bir sözden ibaret değildir, somut verilere dayanıyor. Ülkemizde 103'bin şirket açılırken, kapanan sayısı 16'yı dahi bulmadı. Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde eskiden 175 ülke arasında 84. sıradayken artık 190 ülke arasında 33. sıraya çıkmış bulunuyor. Bu tablo, özellikle yatırımcıların ülkemize olan inançlarının inşa ettiğimiz alt yapı sayesinde giderek arttığına işaret ediyor.
PRANGALARI KIRIP ATIYORUZ
Tabi ülkemizde felaket tellalları geçmişte olduğu gibi günümüzde de ön plandadır. Milletimiz bir tarafta istiklal harbini verirken, diğer tarafta bir kesim manda savunuculuğu yapıyor. Her yatırıma karşı "istemeyiz" diye ortaya döküldü. Ülkemiz terörle mücadele ederken birileri terör ağzıyla konuşmayı durdurmadı. Her krizde, insanların sokağa dökülüp ortalığı yakıp yıkması umuduyla olanları biliyoruz. Türkiye, sağlam altyapısı sürekli büyüyen kapasitesi yetişmiş insan gücü, cesur girişimci ve ihracatçı potansiyeliyle hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Asırlık senaryoların ürünleri prangaları kırıp atıyoruz. Tuzakları bozarak önümüze çıkan engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceklerini anlayanlar, şimdi de gözlerini milletimizin birliğine kardeşliğine dikmiştir. Gezi Olayları'ndan, 15 Temmuz'a kadar milletimizi kendi içinde parçalayıp kırmak birbirine düşürmektir. Hamdolsun dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır.
İŞTE YENİ RİSK HARİTASI
Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız. Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık.
AŞILAMA ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI
Son 1 yıldır her kabine toplantımızda olduğu gibi bugün de salgınla ilgili tüm gelişmeleri ayrıntılı değerlendirdik. Aşılamada 15 milyon rakamına ulaşmamızı etkilerini sahada görmeye başladık. İleri yaş gruplarının vaka, hasta, yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta, yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Vaka ve hasta bunun yanında vefat sayılarının artması mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır.
58 İL KIRMIZI OLDU
Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.
CUMARTESİ KISITLAMASI GERİ GELDİ
Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.
LOKANTA VE KAFELER AÇILIYOR
Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.
İFTAR VE SAHUR ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞMEYECEK
Bu mübarek ay boyunca hafta sonları ülke genelinde sınırlama uygulayacağız. Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle sınırlandıracak. Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştiremeyecek. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmelerine bazı katkılar sağlayacağız.
LOKANTALARA DESTEK
Nisan ve Mayıs ayında normalleşme, ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta kapsamında prim uygulamasını üstlenecek ve bunlara 1500 lira nakdi yardım yapılacaktır.
Vatandaşlarımızdan bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmelerini rica ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize ve saygı ve sevgilerimi sunuyorum.Kalın sağlıcakla."Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun %80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.