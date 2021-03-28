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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs kuralları güncellendi! Seyahat etmeyi düşünenler dikkat! Koronavirüs kuralları güncellendi! Seyahat etmeyi düşünenler dikkat! Son dakika haberine göre; Yurt dışına seyahat edecek yolcular dikkat! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan yolcuların son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR test sonucuyla ibraz etmesinin gerektiğini, bazı ülkelerin ise Türkiye'den seyahat eden yolcular için ek koronavirüs önlemleri getirdiğini belirtti. Giriş Tarihi: 28.03.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 14:49
Koronavirüs kuralları güncellendi! Seyahat etmeyi düşünenler dikkat!
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan yolcuların son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR test sonucuyla ibraz etmesinin gerektiğini, bazı ülkelerin ise Türkiye'den seyahat eden yolcular için ek koronavirüs önlemleri getirdiğini açıkladı.
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Koronavirüs kuralları güncellendi! Seyahat etmeyi düşünenler dikkat!
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), uçakla seyahat eden yolcuların için uygulanan koronavirüs kurallarının son güncel tablosunu paylaştı.
Koronavirüs kuralları güncellendi! Seyahat etmeyi düşünenler dikkat!
Tabloda Türkiye'den başta ABD, İngiltere ve Çin olmak üzere toplam 159 ülkeye gidecek yolcular için ise ek kurallar getirildi.
Koronavirüs kuralları güncellendi! Seyahat etmeyi düşünenler dikkat!
Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ülkemizden yurt dışına seyahat edecek yolcuların ve ülkemize yurtdışından giriş yapacak yolcuların, Covid-19 tedbirleri kapsamında uymaları gereken kurallar ve şartlarla ilgili; Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Ülkelere Giriş Tablosu yayımlandı" denildi.
Koronavirüs kuralları güncellendi! Seyahat etmeyi düşünenler dikkat!
4 ÜLKE İÇİN EV KARANTİNASI ŞARTI İngiltere, Brezilya, Güney Afrika ve Danimarka'da salgın önlemleri kapsamında Türkiye'ye direkt uçuşlar yapılamıyor.