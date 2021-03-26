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CHP’li Mansur Yavaş "İşe minibüsle gidip geliyorum" demişti! Gerçek ortaya çıktı

CHP'li Başkanı makam araçlarını sattığını söyleyip işe minibüsle gidip geldiğini söylemişti. Mansur Yavaş'ın "" ifadesini kullanarak toplu taşıma kullandığı imasında bulunması dikkat çekti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Çıktığı bir programda "halkın adamıyım" iması çizen , belediyedeki makam araçlarını sattığını ileri sürdü. İşe minibüsle gittiğini belirten Mansur Yavaş, kelime oyunu yaparak toplu taşıma kullandığı imasında bulundu.

Mansur Yavaş'ın kullandığı ise kısa sürede ortaya çıktı. Yavaş'ın "halk adamı" algısı çok geçmeden çürüdü.

Mansur Yavaş'ın kullandığı minibüsün son model VIP araç olduğu belirlendi.

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