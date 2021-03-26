CHP’li Mansur Yavaş "İşe minibüsle gidip geliyorum" demişti! Gerçek ortaya çıktı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş makam araçlarını sattığını söyleyip işe minibüsle gidip geldiğini söylemişti. Mansur Yavaş'ın "minibüs" ifadesini kullanarak toplu taşıma kullandığı imasında bulunması dikkat çekti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
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Çıktığı bir programda "halkın adamıyım" iması çizen Mansur Yavaş, belediyedeki makam araçlarını sattığını ileri sürdü. İşe minibüsle gittiğini belirten Mansur Yavaş, kelime oyunu yaparak toplu taşıma kullandığı imasında bulundu.
Mansur Yavaş'ın kullandığı minibüs ise kısa sürede ortaya çıktı. Yavaş'ın "halk adamı" algısı çok geçmeden çürüdü.