28 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'nin bankamatikçi başkanı hesabını kapattı! İşte gitmeden aldığı maaşlar ortaya çıkmıştı

CHP'nin bankamatikçi başkanı hesabını kapattı! İşte gitmeden aldığı maaşlar ortaya çıkmıştı

2 sene boyunca işe gitmeden 4 bin 700 TL maaş aldığı ortaya çıkan  Gençlik kolları Başkanı Musa Gül panikledi. CHP'nin bankamatikçi başkanı Gül, yaptıklarının ortaya çıkmasıyla sosyal medya hesaplarını kapattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
ABONE OL
CHP'nin bankamatikçi başkanı hesabını kapattı! İşte gitmeden aldığı maaşlar ortaya çıkmıştı

Antalya Muratpaşa'nın 'li Belediye Başkanı ve bir çok belediye yöneticisiyle ilgili yürütülen İçişleri Bakanlığı incelemesi sonrası hazırlanan raporda, ilginç detaylar ortaya çıkmıştı. CHP Gençlik kolları Başkanı Musa Gül'ün 2 yıl 1 ay 10 gün boyunca işe gitmediği halde maaş aldığı tespit edilmişti. Türkiye gündemine bomba gibi düşen gelişme sonrası CHP'li Musa Gül, sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldı.

HESABINI UÇURDU

CHP'li Gül'ün lüks hayatını gözler önüne serdiği Instagram hesabını kapattığı görüldü. Gül, partisiyle ilgili duyurularda bulunduğu Twitter hesabını da aynı dakikalarda kapattı. @musagul14 isimli hesabın sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, kapalı olduğu süre içinde "Üzgünüz, böyle bir sayfa yok." mesajıyla karşılaştı.

NE OLMUŞTU?

Sabah, "CHP'nin ATM memurları" başlıklı haberinde, CHP'li belediyelere doldurulan kadrolu bankamatikçileri deşifre etmişti. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün belediyede "büro elemanı" olarak istihdam edildiği, Gül'ün 2 sene boyunca işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde görevli görünen Musa Gül'ün 2 yıl 1 ay 10 gün boyunca işe gelmediği tespit edilmişti.

HİÇ İŞE GİTMEDEN 4 BİN 700 TL MAAŞ ALDI

Raporda, CHP'li Musa Gül'ün; 2016'da 15 gün, 2017'de 10 gün, 2018'de 15 gün iş yerine geldiği; 2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde geçici olarak görevlendirildiği, 2020'de ise hiç işe gitmediği ifade edilmişti. İlçe gençlik kolları başkanıyken belediyede işe yerleştirilip 4 bin 700 TL maaş bağlanan Gül'ün sosyal medya paylaşımları ise lüks yaşamını ele vermişti. 2 sene boyunca ATM memuru gibi çalışan CHP'li Gül'ün kazandığı paralarla lüks bir hayat sürdüğü sosyal medya paylaşımları ile belirlenmişti.

Koltukları var kendileri yok! KOLTUKLARI VAR KENDİLERİ YOK!

CHP'nin 'bankamatik memuru' iftirasına sert yanıt CHP'NİN 'BANKAMATİK MEMURU' İFTİRASINA SERT YANIT
Skandal! CHP'li değilsen çalışamazsın SKANDAL! CHP'Lİ DEĞİLSEN ÇALIŞAMAZSIN
İstanbul'da CHP'li 7 ilçede isyan! İSTANBUL'DA CHP'Lİ 7 İLÇEDE İSYAN!
Emekçiler gitti Ekremciler geldi EMEKÇİLER GİTTİ EKREMCİLER GELDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA