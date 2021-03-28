CHP'nin bankamatikçi başkanı hesabını kapattı! İşte gitmeden aldığı maaşlar ortaya çıkmıştı

HİÇ İŞE GİTMEDEN 4 BİN 700 TL MAAŞ ALDI

Raporda, CHP'li Musa Gül'ün; 2016'da 15 gün, 2017'de 10 gün, 2018'de 15 gün iş yerine geldiği; 2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde geçici olarak görevlendirildiği, 2020'de ise hiç işe gitmediği ifade edilmişti. İlçe gençlik kolları başkanıyken belediyede işe yerleştirilip 4 bin 700 TL maaş bağlanan Gül'ün sosyal medya paylaşımları ise lüks yaşamını ele vermişti. 2 sene boyunca ATM memuru gibi çalışan CHP'li Gül'ün kazandığı paralarla lüks bir hayat sürdüğü sosyal medya paylaşımları ile belirlenmişti.