İtalyan Bakan Frattini'den flaş Türkiye itirafı! Oyun bitti S-400'leri iade etmeyecekler

"TÜRKİYE ENERJİ MERKEZİ"

Türkiye'nin Kazakistan, Azerbaycan ve Karadeniz'den geçen gaz ve petrol boru hatlarıyla halihazırda bir enerji merkezi olduğunu ifade eden Frattini, Libya ile yapılan MEB anlaşmasına değinerek Türkiye'nin tek bir hamle ile tüm Akdeniz Avrupa'sını atladığını belirtti.