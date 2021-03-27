Son dakika: Ankara barajları alarm veriyor! Sadece 120 günlük su kaldı

"KESİKKÖPRÜ'YÜ TERCİH ETMEME NEDENİMİZ ENERJİ GİDERİ"

Bu rakamları verirken Kesikköprü Barajı'nı dikkate almadıklarını belirten Öztürk, bu barajdan yapılan pompalama işlemi sırasında enerji maliyetinin ciddi rakamlara ulaştığını söyledi. Kesiköprü'den suyun 5 pompayla alındığına işaret eden Öztürk, her pompanın enerji giderinin 5 milyon lira olduğunu belirterek, "Tercih etmeme nedenimiz bu. Yoksa bugün Ankara'da hiçbir abonenin musluğundan bulanık su akmıyor, musluklarında kireçlenme olmuyor. Çünkü suyun harmanlanmadan önce işlemden geçtiği İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisimizde durultucu ve yeni filtre üniteleri, korozyonu önlemek adına bir kireç ünitesi yaptık. Dolayısıyla bizim derdimiz şu anda suyun kalitesi değil harcadığımız enerji gideridir. Kesikköprü Barajı'nı devreye aldığımızda, hiç yağış olmadığını düşünürsek 180 günlük suyumuz mevcuttur. B planlarımız da bulunuyor. Normalde baraj rezervuarlarında su alma yapısının altında da belirli bir su var. Bunun da belirli bir miktarını kullanabiliyoruz. Belirli prosedürleri uygulayarak buradan iletim kanallarımıza su aktarma şansımız da var." dedi.