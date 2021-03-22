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İzmir’de baraj yakınına dökülen molozlara halk  isyan etti: Başa çıkamıyoruz

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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İzmir’de baraj yakınına dökülen molozlara halk  isyan etti: Başa çıkamıyoruz

ilçesine bağlı Mahallesi 9140 Sokak'taki alana kimlikleri belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dökülen moloz ve hafriyatlar, çevre kirliliğine neden oluyor.

İçme suyunun karşılandığı 'na akan dereye yakın alana atılan atıklar arasında eternitlerden klozete, cam parçalarından mezar taşına kadar birçok atık bulunuyor.

Kaçak moloz ve hafriyatların, dere sularına karışarak, Tahtalı Barajı'na aktığını ileri süren vatandaşlar, kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.

Bölge sakini , "Bölgede esnaf olduğumuz için bu yoldan araçlarımız geçiyordu. Ancak her yere moloz döktüler. Birkaç kez şikayetçi olduktan sonra burayı temizlediler. Ancak, kaçak döküm yapmaya devam edildi.

Bunlarla başa çıkamıyoruz. Artık daha etkili ve kesin çözümler alınması gerekiyor. Atıklar arasında ne ararsanız var. Nasıl bu kadar duyarsız olunuyor, anlam veremiyorum. Buraya dökülen pislikler, dere yatağından geçerek baraja gidiyor. O suyu hepimiz içiyoruz" dedi.

da bölgeye kamera sistemi kurulmasını isteyerek, "Burada durum gerçekten çok kötü. Buradaki atıklar baraja gidiyor ve tüm İzmir o suyu içiyor. Zaten moloz ve hafriyat dökmek için tahsis edilen yerler olmasına rağmen klozeti bile buraya bırakıp gitmişler.

Bölgenin önce temizlenmesi ardından da kalıcı çözümler alınması gerektiğini düşünüyorum.

Kamera sisteminin yanı sıra levhalar ve caydırıcı para cezalarıyla buradaki kaçak dökümlerin önüne geçilebilir. Dökümler devam ederse zaten yol da kapanacak" diye konuştu.

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