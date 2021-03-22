İzmir’de baraj yakınına dökülen molozlara halk  isyan etti: Başa çıkamıyoruz

Beykan Baş da bölgeye kamera sistemi kurulmasını isteyerek, "Burada durum gerçekten çok kötü. Buradaki atıklar baraja gidiyor ve tüm İzmir o suyu içiyor. Zaten moloz ve hafriyat dökmek için tahsis edilen yerler olmasına rağmen klozeti bile buraya bırakıp gitmişler.