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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e sert tepki! "CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış"

Son dakika haberi... İletişim Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Grup Başkanvekili 'in "İstanbul Sözleşmesi'nden kararı ile çıkılabilir" ifadesine tepki gösterdi. "CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış." diyen Altun, eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu'nun bu kararı verdiğini, şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği belirtti.

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Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e sert tepki! CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış

Son dakika haberi... Grup Başkanvekili tarafından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme süreciyle ilgili kamuoyunu yanıltan açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yanıt verdi;

"1-CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış. "İstanbul sözleşmesinden ancak Meclis kararıyla çıkılır" demiş.

Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor.

2-Gazi meclisimizin yaptığı ve aziz milletimizin referandumla onayladığı yönetim sistemimizden bihaber olan bu zavallı kendince hukuk dersi veriyor. Birde parmak sallayarak tehditler savuruyor. Yazıklar olsun sana!

Yönetim sistemimizi öğreneceksiniz.

3-Zahmet olmazsa "9 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi"ni oku, yönetim sistemimizi iyice anla ve saygı duy. Milletin iradesine hadsizce parmak sallama!

CHP'ye yanıt! Bu iş bitti CHP'YE YANIT! "BU İŞ BİTTİ"

4-Bu iş bitti. Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti. Demek ki neymiş? Her şey usûlüne uygunmuş. Ülkeni biraz olsun tanı! Yalanı bırak artık!"

CHP diktatörlük görmek istiyorsa tarihine baksın "CHP DİKTATÖRLÜK GÖRMEK İSTİYORSA TARİHİNE BAKSIN"
Sesi kulakları tırmalayan hadsiz... "SESİ KULAKLARI TIRMALAYAN HADSİZ..."

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