25 Mart 2021, Perşembe
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Türk düşmanlığı! Camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' yazdılar

Son dakika haberi... 'ın 'ndan 25 Mart 1821'de bağımsızlığını ilan etmesiyle kutlanan ’nın 200’üncü yıl dönümü nedeniyle ’nin kentinde sokağa dökülen aşırı sağcı bir grup, ’ne sprey boyalarla haç resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ yazısı yazdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2021
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Türk düşmanlığı! Camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' yazdılar

'ın 'nın 200'üncü yıl dönümü nedeniyle 'nde de törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kentinde aşırı sağcı bir grup, 1821 pankartlarıyla düzenlediği yürüyüşte, "Türklere ölüm, Türk'e ölüm" sloganları attı. Aşırı sağcı grup 'nin duvarlarına mavi sprey boya ile haç çizerek, 'Bütün Türklere ölüm, 1821' yazdı.

Aşırı sağcı Rumlar tarafından yapılan çirkin saldırı, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Sosyal medya yer alan yorumlarda, "Dünya artık Rumlarla birleşmenin mümkün olmadığını görmeli. Bu zihniyetle bir arada yaşamak için çaba harcamayın" ifadeleri yer aldı.

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