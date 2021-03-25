Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Türk düşmanlığı! Camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' yazdılar

Aşırı sağcı Rumlar tarafından yapılan çirkin saldırı, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Sosyal medya yer alan yorumlarda, "Dünya artık Rumlarla birleşmenin mümkün olmadığını görmeli. Bu zihniyetle bir arada yaşamak için çaba harcamayın" ifadeleri yer aldı.

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