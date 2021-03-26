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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yerli aşı toplantısı! Flaş kararlar...

'nde Cumhurbaşkanı Yarımcısı başkanlığından yerli aşı toplantısı gerçekleşti. Toplantıda klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılması kararı alındı. Öte yandan aşı çalışmalarının mutant varyantları da kapsayacağı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yerli aşı toplantısı! Flaş kararlar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki "Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı"nda, ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.

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Öte yandan aşı çalışmaları mutant varyantları da kapsayacak.





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