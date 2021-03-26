Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yerli aşı toplantısı! Flaş kararlar...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay başkanlığından yerli aşı toplantısı gerçekleşti. Toplantıda klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılması kararı alındı. Öte yandan aşı çalışmalarının mutant varyantları da kapsayacağı belirtildi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki "Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı"nda, ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.
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Öte yandan aşı çalışmaları mutant varyantları da kapsayacak.