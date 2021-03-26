AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs'ta camiye yapılan saldırıya tepki! İnsanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Güney Kıbrıs’ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi. Çelik konuya ilişkin "Cami duvarına haç çizip “Türklere ölüm” tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Güney Kıbrıs'ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi.
ÖMER ÇELİK'İN PAYLAŞIMLARI
Güney Kıbrıs'ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip "Türklere ölüm" tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır.
Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.
NE OLMUŞTU?
Yunanistan'ın Ulusal Bağımsızlık Bayramı'nın 200'üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde aşırı sağcı bir grup, 1821 pankartlarıyla düzenlediği yürüyüşte, "Türklere ölüm, Türk'e ölüm" sloganları attı. Aşırı sağcı grup Piskobu Camisi'nin duvarlarına mavi sprey boya ile haç çizerek, 'Bütün Türklere ölüm, 1821' yazdı.
KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Limasol kentindeki camiye yapılan saldırıyı kınayarak, "Rum yönetimi ile liderliğine önerimiz, bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, bunları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır." ifadelerini kullandı.