Bilim Kurulu sonrası son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar

"1,4 MİLYON DOZ BİONTECH AŞISI ELİMİZE ULAŞMIŞ DURUMDA"



Çin'in ürettiği Sinovac aşısının yanı sıra yeni aşı anlaşmalarına ilişkin detayları aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli Biontech aşısı da sürece dahil oldu. 1,4 milyon doz Biontech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu, 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu Biontech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak. Kamuoyunda adı sık geçen Rus menşeli aşı Sputnik V'nin gelişim süreçlerini yakından izledik. Sputnik'in tedariki için ilk görüşmelere başlanmıştır. Bu aşı, uygunluğunun kesinlik kazanmasına dönük test sürecinden sonra yaygın kullanıma alınabilecek. Dünyada kullanımda olan diğer aşılarla ilgili olarak da girişimlerimiz devam etmektedir. Firmalarla görüşmelerimizde haziran ayından önce aşı gelmesi için gayretimiz sürüyor."

"ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN İNAKTİF AŞI FAZ 2 SAFHASINDA"



Aşının uzun vadeli bir ihtiyaç olacağının açık olduğunu kaydeden Bakan Koca, böyle bir salgında, bir başka ülkenin ürettiği aşıya bel bağlamanın yanlış olduğunu belirterek, tedarikte zorlanmanın ötesinde, ağır ekonomik bedeller nedeniyle yerli aşının önemine dikkat çekti. Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin, "Yerli aşı çalışmalarımız, bu anlayışla sonuca doğru önemli gelişmeler katediyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı Faz- 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz- 3 aşamasına geçilecek. Bir diğer önemli gelişme şudur: Ülkemiz, bugün, VLP (Yani: Virus Like Particle) virüs benzeri parçacık aşısının Faz- 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var. Kısaca değinecek olursam, Faz- 1 insan çalışmalarına başlayan bir inaktif aşıyı, Faz- 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka inaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim" açıklamasında bulundu.