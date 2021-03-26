Türk Dışişleri Bakanlığından Mısır'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 108 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, MISIR'DAKİ TREN KAZASI NEDENİYLE TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.
Oktay, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kaza nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı.
Mesajında, tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük bir üzüntü duyduklarını belirten Oktay, "Dost ve kardeş Mısır halkına baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.