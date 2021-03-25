Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde PKK'ya ağır darbe: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/L75DtDi6Pg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2021