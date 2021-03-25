25 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde PKK'ya ağır darbe: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde PKK'ya ağır darbe: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre  kuzeyindeki  bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
ABONE OL
Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde PKK'ya ağır darbe: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."

37 PKKlı öldürüldü 37 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Teröristlerin sığınaklarını başlarına yıktık "TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARINI BAŞLARINA YIKTIK"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA