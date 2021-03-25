Son dakika: Çin'den kritik ziyaret! Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberi... Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacak. Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu aktardı.
GÜNDEM A Haber
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret 3 gün olarak planlanmış durumda. Mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK
Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul edecek. Türkiye-Çin ilişkileri açısından oldukça önemli bir görüşme olacak.