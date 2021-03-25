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Son dakika: Çin'den kritik ziyaret! Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı 'ye geliyor. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacak. Ayrıntıları aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 25.03.2021
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Son dakika: Çin'den kritik ziyaret! Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı 'nin 'ye yapacağı ziyaret 3 gün olarak planlanmış durumda. Mevkidaşı Dışişleri Bakanı ile görüşmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK

Ardından Başkan , Bakanı Wang Yi'yi kabul edecek. Türkiye-Çin ilişkileri açısından oldukça önemli bir görüşme olacak.

Çin'den kritik ziyaret ÇİN'DEN KRİTİK ZİYARET

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