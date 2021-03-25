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THY'nin iki uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Türk Hava Yollarının () 'dan 'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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THY'nin iki uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stuttgart'a sefer hazırlığı yapan 2 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine güvenli alana çekilen uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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