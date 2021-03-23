Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu haklı çıktı! Boğaziçi 2 yılda 75 sıra geriledi

Dünyanın en önemli üniversite derecelendirme kuruluşlarından Times Higer Education gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alan en iyi 600 üniversiteyi belirledi. Listeye göre Boğaziçi Üniversitesi geçen yıla göre 12 sıra, 2019 sıralamasına göreyse 63 sıra birden gerileyerek 134'üncü oldu.